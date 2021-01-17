Ветеранам войны на Донбассе из Одесской области обеспечат бесплатное зубопротезирование

17 января, 2021, 18:32

В рамках реализации муниципальной целевой программы "Здоровье" за счет средств городского бюджета в Одессе обеспечивают бесплатное зубопротезирование пациентам льготных категорий, в том числе участникам АТО/ООС. А также представителям льготных категорий из числа временно перемещенных лиц

Направление пациентов осуществляет городской департамент труда и социальной политики в соответствии с установленным порядком. Об этом сегодня, 17 января 2021 года, сообщило правительственное агентство АрмияInform, передает Еспрессо.TV.

"Важно знать, что в проведении бесплатного зубопротезирования участвуют все городские стоматологические поликлиники Одессы", - отмечается в материале.

В 2020 году бесплатное зубопротезирование было обеспечено 1149 одесситам, из которых около 400 - участники боевых действий и члены семей погибших.

Общая сумма средств, направленных из городского бюджета на бесплатное зубопротезирование ветеранов и других льготных категорий населения, в 2020 году составила 4 млн 470 тыс. гривен, что на 32,3% больше, чем годом ранее.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb