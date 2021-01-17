В захваченной Макеевке найдено тело пропавшей школьницы
17 января, 2021, 20:32
В неподконтрольной Макеевке нашли мертвой 13-летнюю девочку. Ее тело извлекли из отстойника шахты имени Ленина
Имя девочки Дарья Кругликова, она пропала 14 января. Обстоятельства гибели ребенка выясняются, передает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса.
В так называемом МВД "ДНР" утверждают, что предварительно на теле девочки не обнаружено признаков насильственной смерти.
Ранее местные ресурсы давали информацию, что девочка якобы вышла гулять с соседской собакой и не вернулась. Инцидент произошел в районе школы № 86, в Горняцком районе города.
По словам свидетелей, ее видели возле одного из водоемов около полудня 14 января.
Пес пришел домой один и без ошейника.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb