В Яремче со скалы сорвался человек

17 января, 2021, 17:34

В городе Яремче на улице Свободы со скалистого склона берега упал в реку Прут мужчина

Сегодня, 17 января 2021 года, франковские спасатели рассказали подробности. Тревожный сигнал они получили вчера, 16 января, в 14:27 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №9 города Яремче, передает Еспресо.TV.

К месту проведения аварийно-спасательных работ были немедленно направлены спасатели поисково-спасательного отделения Яремче и отделения водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Всего было привлечено 18 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе две лодки.

В 14:38, по прибытии к месту вызова, было установлено, что в реке Прут на расстоянии около 1,5 м, от берега находится человек, который не подает признаков жизни. Подход к месту нахождения пострадавшего был затруднен из-за специфики рельефа местности.

Однако два спасателя поисково-спасательного отделения Яремче в гидрокостюмах начали работы по следованию к потерпевшему с лодкой. Спасатели прибыли к потерпевшему и транспортировали его к берегу, где передали работникам полиции и скорой неотложной медицинской помощи.

Врачи подтвердили гибель пострадавшего.

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