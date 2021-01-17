В результате мощного землетрясения в Индонезии погибли по меньшей мере 56 человек

17 января, 2021, 07:19

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого погибли 56 человек

Об этом сообщает Detik .

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 балла находился в 6 км к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км на острове Сулавеси. Первое землетрясение произошло в четверг вечером, второе - в ночь на пятницу. Серия землетрясений вызвала как минимум три оползня, было прервано электроснабжение. Один путь в Мамуджу отрезан из-за повреждения моста.

Количество погибших во время землетрясения уже достигло 56 человек. Больше всего погибших в городе Мамуджу - 47 человек, 189 человек попали в больницы. В Маджене погибли девять человек, еще 637 человек пострадали.

Напомним, 29 декабря в Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb