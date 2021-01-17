В Павлограде в 20-градусный мороз сотни людей вышли на "тарифный бунт"

17 января, 2021, 18:21

Несколько сотен жителей города Павлограда, Днепропетровской области, в воскресенье, 17 января 2021 года, перекрыли дорожное движение в районе местной автостанции

Сильный мороз не испугал митингующих, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал Наш город.

Люди переходили дорогу по пешеходному переходу и не пропускали транспорт.

Общественный порядок на месте обеспечивали сотрудники Национальной полиции.

Участники акции требовали снизить тарифы на газ и электроэнергию, отозвать постановление, отменяющее льготы на электроэнергию, а также снизить стоимость проезда.

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