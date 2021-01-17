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Espreso.tvОбществоВ Одессе на Аркадии горит гостиница

В Одессе на Аркадии горит гостиница

На улице Посмитного 10/12, на Аркадии в Одессе, загорелся двухэтажный дом, в котором располагаются отель и массажный салон

На месте работают пожарные и полицейские, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net.

Пожар охватил площадь в 1500 квадратных метров.

Пылает вся крыша здания.

Информации о пострадавших пока нет.

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