В Одессе на Аркадии горит гостиница
17 января, 2021, 21:07
На улице Посмитного 10/12, на Аркадии в Одессе, загорелся двухэтажный дом, в котором располагаются отель и массажный салон
На месте работают пожарные и полицейские, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net.
Пожар охватил площадь в 1500 квадратных метров.
Пылает вся крыша здания.
Информации о пострадавших пока нет.
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