В Мариуполе во время задержания полиция застрелила директора рынка, - СМИ

17 января, 2021, 08:50

Во время задержания за незаконную вырубку леса в Мариуполе полиция застрелила мужчину, СМИ утверждают, что погибшим оказался директор одного из местных рынков

По сообщению полиции Донецкой области, во время бегства с места преступления правоохранителями был застрелен нарушитель.

"Наряд полиции разоблачил группу лиц в незаконной вырубке леса на территории Мариуполя. Один из лесорубов хотел скрыться на автомобиле и совершил наезд на полицейского. Для остановки машины правоохранители применили огнестрельное оружие, в результате чего водитель был смертельно травмирован", - говорится в сообщении полиции.

Происшествие произошло на окраине села Сартана вблизи Мариуполя, где во время патрулирования группа реагирования полиции разоблачила лиц, осуществлявших незаконную вырубку леса. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Полицейские обнаружили четырех лесорубов и автомобиль "Газель". Во время документирования преступления один из мужчин, 1987 г.р., пытался скрыться на автомобиле. На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского. Правоохранители применили оружие, пуля попала в водителя. Обстоятельства происшествия проверяются.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу.

В то же время, "Новости Донбасса" утверждают, что во время задержания погиб директор мариупольского рынка "Киевский" Владимир Мигоцкий, приехавший на помощь сыну, которого пыталась задержать за незаконную порубку полиция.

Сын погибшего Александр утверждает, что никакой незаконной вырубки не было, а полиция пыталась незаконно задержать его брата. По его словам, его брат Антон взял несколько бревен в багажник "Газели", чтобы вытянуть застрявшую легковую машину друга.

В этот момент подъехал заместитель начальника Кальмиусского райотдела полиции Мариуполя и обвинил парня в незаконной вырубке, потребовав паспорт. Поскольку документов у него не оказалось, он позвонил отцу и попросил его привезти их.

Прибыв в сопровождении двух людей, Мигоцкий-старший начал спорить с полицейскими, доводя незаконность их претензий. Потом сел в "Газель" и попытался уехать, но полиция открыла огонь и застрелила его.

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