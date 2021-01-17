В Харькове за информацию о насильнике обещают 50 тыс. грн

17 января, 2021, 22:00

12 ноября 2020 года около 23:58 в полицию поступило сообщение о том, что поблизости от вагоностроительного завода по улице Большая Панасовская в Харькове неизвестный мужчина нанес телесные повреждения и изнасиловал 22-летнюю девушку

Информацию об этом сегодня, 17 января 2021 года, опубликовала полиция Харьковщины. Об этом передает Еспресо.TV.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник объявлен в розыск.

Его приметы: на вид около 30 лет, рост 180 см, атлетического телосложения.

Был одет в темную куртку с капюшоном, синие джинсы, темные кроссовки с белой подошвой. Имел при себе темную барсетку через плечо.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах совершения преступления или о причастном к нему лице, просьба сообщить ее в отделение полиции №2 Харьковского районного управления полиции № 3 по телефонам: (057) 712 50 22, 102 или другим удобным для вас способом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как добавляет харьковский портал Glavnoe.ua, в местных пабликах предлагается вознаграждение в размере 50 тыс. грн за содействие в розыске и задержании подозреваемого.

"Похожие изнасилования происходили в городе в 2019 году, поэтому люди подозревают, что к той серии преступлений может быть причастен один и тот же человек", - отмечает издание.