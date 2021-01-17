В Борисполе назвали явку на 18:00, а в Броварах схватили "карусельщиков"
По состоянию на 18:00 своим конституционным избирательным правом воспользовались 17 494 человека, что составляет 27,1%, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на бориспольское издание I-Visti.
В Борисполе местные ячейки политических партий ОПЗЖ, "Слуга народа", "Батькивщина" и "Наш край" поддержали единого кандидата - Владислава Байчаса. Ими был составлен и подписан соответствующий меморандум (на фото вверху).
А в Броварах полицейские задержали киевлян, которые прибыли в Бровары для участия в избирательных "каруселях", сообщает сайт Brovary.net.ua.
Как сообщают правоохранители, они задержали пятерых жителей Киева, которые перед местными выборами, что проходят в Броварской ОТГ (Бровары, Требухов, Княжичи и Переможец), сменили место регистрации и незаконно проголосовали на одном из избирательных участков города.
Хозяин квартиры, по адресу жительства которого зарегистрировались пятеро мужчин, сообщил работникам Броварского отдела полиции, что этих лиц не знает и не давал разрешения на их регистрацию.
Сейчас с задержанными работают правоохранители.
За содеянное, в соответствии со ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины мужчинам грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
- Как уже сообщалось, Борисполь, Бровары и Новгород-Северский сегодня выбирают мэров.
- При этом на выборах в Броварах обнаружили признаки сетки. Работают следователи .
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