В Белом доме рассказали о первых указах Байдена на посту президента США
Об этом заявил будущий глава аппарата Белого дома Рон Клейн, сообщает DW .
По его словам, прежде они будут касаться пандемии и восстановления экономики. Декреты также охватят вопросы преодоления последствий изменения климата и борьбы с дискриминацией.
Клейн отметил, что Байден не только стремится исправить серьезные ошибки, допущенные на президентском посту Дональдом Трампом, но и намерен способствовать дальнейшему развитию страны.
Во время предвыборной кампании Джо Байден заявил, что намерен в первый день своего правления отменить одобренный при Трампе выход США из Парижского соглашения по климату и введенную запрета на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран.
Инаугурация Байдена состоится 20 января.
- Напомним, 11 января избранный президент США Джо Байден выдвинул дипломата Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления.
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