В Белом доме рассказали о первых указах Байдена на посту президента США

17 января, 2021, 10:10

Джо Байден планирует после вступления в должность президента США подписать около десяти декретов

Об этом заявил будущий глава аппарата Белого дома Рон Клейн, сообщает DW .

По его словам, прежде они будут касаться пандемии и восстановления экономики. Декреты также охватят вопросы преодоления последствий изменения климата и борьбы с дискриминацией.

Клейн отметил, что Байден не только стремится исправить серьезные ошибки, допущенные на президентском посту Дональдом Трампом, но и намерен способствовать дальнейшему развитию страны.

Во время предвыборной кампании Джо Байден заявил, что намерен в первый день своего правления отменить одобренный при Трампе выход США из Парижского соглашения по климату и введенную запрета на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Напомним, 11 января избранный президент США Джо Байден выдвинул дипломата Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления.

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