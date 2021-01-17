В Беларуси произошло аварийное отключение энергоблока на АЭС

17 января, 2021, 09:49

На Белорусской АЭС сработала система защиты генератора, в результате чего был отключен от сети единственный энергоблок

Об этом сообщает Радио Свобода .

Отключение произошло 16 января во время опытно-промышленной эксплуатации энергоблока и проверки систем и оборудования.

В Министерстве энергетики Беларуси заверили, что радиационный фон в районе станции в норме.

АЭС в Беларуси открыли 7 ноября 2020 года. Но уже на следующий день производство электроэнергии на ней пришлось прекратить из-за проблем с трансформаторами напряжения - по некоторым сообщениям, они взорвались. Официально сообщили о том, что возникла необходимость замены некоторого электротехнического оборудования.

Станцию снова запустили после ремонта 19 ноября. Энергоблок снова отсоединяли от сети 3 декабря.

12 января станцию запустили в режим стопроцентной мощности, сейчас идут испытания систем в этом режиме. После их завершения станцию должны официально принять в промышленную эксплуатацию.

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