17 января, 2021, 21:32

Народный президент Беларуси Светлана Тихановская обнародовала заявление по поводу задержания в Москве российского оппозиционера Алексея Навального

Ее обращение передано через телеграм политика в воскресенье, 17 января 2021 года, передает Еспресо.TV.

"Беларусы много раз видели, как политиков задерживают, похищают и вывозят из страны, лишь бы заставить молчать. Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Виктор Бабарыко, Павел Северинец, Николай Статкевич – все эти люди находятся в тюрьме, потому что старая политическая система не умеет конкурировать достойно. По этой же причине сегодня был задержан Алексей Навальный. Но это опасный шаг", - отметила Светлана Тихановская.

"Каждый человек имеет право на выбор и на дом. И задержание Навального показывает, что нашим странам еще нужно пройти серьезный путь, чтобы мы могли ощущать себя на Родине дома. Это и есть наша цель: чтобы все, кому пришлось уехать, могли вернуться, а все, кто остался в Беларуси, перестали чувствовать, что живут в тюрьме", - написала избранная 9 августа глава белорусского государства Тихановская.