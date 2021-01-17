Штаб Навального решил не выводить сейчас людей на протесты

17 января, 2021, 22:57

Дальнейшее развитие событий относительно взятого сегодня под стражу пенитенциарной службой РФ оппозиционера Алексея Навального будет зависеть исключительно от активности и действий его группы поддержки

Об этом на фейсбуке сообщил представитель штаба политика Леонид Волков, информирует Еспресо.TV.

Выходить на массовый протест, по его словам, нужно будет в день проведения ближайшего суда над Навальным.

Делать этого раньше не следует, считает Волков.

"У нас скоро будет понимание о месте и времени суда. Туда и надо будет приходить", - отметил он.

Похожей точки зрения придерживается и приближенный к Навальному уральский писатель и политтехнолог Федор Крашенинников.

По его мнению, устраивать определенные акции сегодня или завтра не имеет смысла, о чем он заявил на русскоязычном телеканале Current Time, вещающем на РФ из Праги.