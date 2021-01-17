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Espreso.tvМирШтаб Навального решил не выводить сейчас людей на протесты

Штаб Навального решил не выводить сейчас людей на протесты

Дальнейшее развитие событий относительно взятого сегодня под стражу пенитенциарной службой РФ оппозиционера Алексея Навального будет зависеть исключительно от активности и действий его группы поддержки

Об этом на фейсбуке сообщил представитель штаба политика Леонид Волков, информирует Еспресо.TV.

Выходить на массовый протест, по его словам, нужно будет в день проведения ближайшего суда над Навальным.

Делать этого раньше не следует, считает Волков.

"У нас скоро будет понимание о месте и времени суда. Туда и надо будет приходить", - отметил он.

Похожей точки зрения придерживается и приближенный к Навальному уральский писатель и политтехнолог Федор Крашенинников.

По его мнению, устраивать определенные акции сегодня или завтра не имеет смысла, о чем он заявил на русскоязычном телеканале Current Time, вещающем на РФ из Праги.

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