"Шахтер" сделал предложение 17-летнему бразильскому форварду
17 января, 2021, 10:50
"Шахтер" начал переговоры с бразильским "Флуминенсе" о покупке 17-летнего футболиста Кайку
Об этом сообщает Globo Esporte.
Представитель "Шахтера" на этой неделе посетил Бразилию и сделал "Флуминенсе" стартовое предложение о продаже Кайку. В ближайшие недели ожидается следующий раунд переговоров.
Между тем, Кайку сможет стать игроком "Шахтера" только 11 июня 2021 года, когда ему исполнится 18 лет.
Контракт нападающего с "Флуминенсе" рассчитан до конца 2022 года.
Кайку в 2020 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии U-17. На счету форварда два матча за сборную Бразилии U-16.
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