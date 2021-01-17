"Шахтер" сделал предложение 17-летнему бразильскому форварду

17 января, 2021, 10:50

"Шахтер" начал переговоры с бразильским "Флуминенсе" о покупке 17-летнего футболиста Кайку

Об этом сообщает Globo Esporte.

Представитель "Шахтера" на этой неделе посетил Бразилию и сделал "Флуминенсе" стартовое предложение о продаже Кайку. В ближайшие недели ожидается следующий раунд переговоров.

Между тем, Кайку сможет стать игроком "Шахтера" только 11 июня 2021 года, когда ему исполнится 18 лет.

Контракт нападающего с "Флуминенсе" рассчитан до конца 2022 года.

Кайку в 2020 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии U-17. На счету форварда два матча за сборную Бразилии U-16.

13 января стало известно, со полузащитник донецкого "Шахтера" Владислав Вакула продолжит карьеру в черниговской "Десне"

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