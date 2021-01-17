Предстоятель УГКЦ Святослав назвал "духовные болезни" общества

17 января, 2021, 22:23

Задача церкви - заживлять духовные раны украинского общества, воспитывать новое сознание, которое на самом деле помогло бы нам построить справедливое, здоровое общество, чтобы в нем хотелось жить, а не оставлять его и искать счастья в чужих государствах

Об этом глава Украинской греко-католической церкви Святослав заявил в интервью, которое вышло в последнем номере газеты Порадниця, сообщает Еспрессо.TV.

"Чем глубже понимаешь церковную жизнь Украины, то, с одной стороны, отчетливо видишь величие и святость Бога нашего народа, а с другой - его немощь и грешность. Поскольку моя миссия как пастыря - лечить раны греха, то меня всегда огорчают духовные болезни украинского общества", - отметил Святослав.

По его мнению, духовность общества обозначена многими ранами, которые образовались в процессе исторического развития. Это связано с тем, что народ Украины перешел тяжелые испытания, в частности отрицание его права на существование. Поэтому предстоятель выделил три основные духовные раны украинского общества.

Первой раной, считает архиерей, является то, что "мы не умеем быть свободными". "Свобода - это великий Божий дар. Но свобода - это также способность делать добро. А мы очень часто трактуем ее как возможность делать что угодно. Свобода - это определенное качество человеческого духа. Ведь можно иметь внешнюю свободу от какого-то порабощения, заключения, но не иметь свободы для того, чтобы строить, правильно использовать этот Божий дар", - пояснил он.

"Отсюда и наш следующий недостаток - отсутствие понимания, что свобода всегда связана с ответственностью. Мы настолько зрелы в личной, церковной, общественной жизни, насколько способны брать на себя ответственность за свои поступки, за судьбу своего народа, за свое будущее. Хотя уже дозреваем. Но иногда бывают ситуации, когда, опять-таки, где спотыкаемся, падаем, поднимаемся", - утверждает глава УГКЦ.

Еще одна черта, говорит глава Церкви, которая проявляется в условиях независимого государства, это правовой нигилизм.

Предстоятель УГКЦ отметил, что с пренебрежением к закону, который стоит на страже общего блага, связана очень глубокая общественная болезнь - коррупция. "Коррупция - один из способов уничтожения закона. Нередко видим, как те же законотворцы являются первыми коррупционерами, первыми нарушителями законов, которые принимают", - констатировал архиерей.

Святослав убежден, что поскольку "мы все обозначенные такими стигмами", то и лечить их нужно начинать всегда с себя.

"Вот такой живой пример. Мы уже долгое время вынуждены соблюдать правила карантина, которые стоят на страже нашей жизни и здоровья. Но видим, как украинцы пренебрегают ими, и болезнь вышла за возможности эффективного контроля. Перед нами на самом деле большие задачи творить новую культуру жизни и здоровья. поэтому мы, как христиане, изначально должны были осознать, что должны выполнять правила этих санитарных норм в наших храмах, в семьях, в личной жизни, не потому что кто-то заставляет, а потому что это может хранить меня и моего ближнего от распространения опасной болезни ", - убежден лидер украинских греко-католиков.