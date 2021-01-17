Помпео заявил, что США имеют доказательства происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухани

17 января, 2021, 12:29

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о наличии доказательств о происхождении коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань

Об этом сообщает официальный сайт Госдепа США .

По словам Помпео, есть данные, что сотрудники лаборатории в Ухане еще осенью 2019 года заболели вирусом, который, по своим симптомам, напоминает COVID-19.

Помпео отметил, что лаборатория в Ухане сотрудничала с китайскими военными и проводила тайные эксперименты над животными.

Он также напомнил, что китайские власти заявляли, что среди сотрудников лаборатории и студентов вируса не было обнаружено.

"Чтобы помочь жизненно важной работе следственной группы ВОЗ, которая прибыла в Китай на этой неделе, правительство США делится новой информацией о деятельности правительственных лабораторий Китая в 2019 году", - заявили в Государственном департаменте США.

11 января стало известно, что группа экспертов Всемирной организации здравоохранения приедет в Китай для изучения происхождения коронавируса.

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