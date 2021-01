Отошел в мир иной один из самых влиятельных музыкальных продюсеров в истории музыки

17 января, 2021, 22:45

Изобретатель технологии "стена звука" Фил Спектор, который считался одним из самых влиятельных в мире продюсеров поп-музыки, умер вечером, 16 января 2021 года, в тюремной больнице в штате Калифорния (США)

Об этом стало известно сегодня, 17 января, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС.

Около месяца назад у Спектора обнаружили коронавирус, но пока неизвестно, стала ли инфекция причиной смерти. Это удастся выяснить только после судебно-медицинской экспертизы.

Фил Спектор - изобретатель технологии звукозаписи и аранжировки музыки, названной "стена звука". В разное время он сотрудничал с Шер, Тиной Тернер, дуэтом The Righteous Brothers.

Между 1961 и 1965 годами он записал 20 из 40 самых хитовых композиций того времени.

Также Спектор подготовил к выпуску последний альбом группы The Beatles - Let It Be.

Однако по причине алкогольной и наркотической зависимости он почти прекратил музыкальную деятельность. С 2009 года звукорежиссер отбывал тюремный срок за убийство голливудской актрисы Ланы Кларксон. В феврале 2003 года 40-летняя актриса погибла в доме продюсера от выстрела из пистолета в рот. Спектор говорил, что Кларксон выстрелила, "поцеловав оружие". Защита Спектора настаивала на том, что у актрисы была депрессия и она покончил с собой.

При этом другие четыре женщины заявили в суде, что Спектор ранее угрожал им оружием, когда они отвергали его ухаживания.