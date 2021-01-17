17 января, 2021, 16:10

Каждый президент и чиновник должен помнить о своей "субботе". То есть каким будет завершение срока его полномочий

Об этом главный раввин еврейской общины "Хабад" в Одессе Авраам Вольф сказал президенту Владимиру Зеленскому, когда тот встречался с украинскими раввинами, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на интервью священнослужителя журнала Країна.

"Я обычно не делюсь своими разговорами с другими людьми. Но на встрече с президентом было еще пять раввинов, поэтому это не тайна", - отметил Вольф.

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"Рассказал ему историю:" Была Оранжевая революция. Я летел в Киев из Одессы с важным чиновником. Он работал при Кучме. Пришла новая власть и его уволили. Он говорит: "Ребе, я не понимаю, что происходит в стране. Специалисты не нужны". Я ответил, что его проблема и предыдущего президента в том, что были уверены - суббота никогда не закончится. То есть делали, что хотели, и не думали, что когда-то придет финал. А он наступил. И чиновник спросил: что будет дальше? Я ответил: новая власть тоже так думает. Напомнил Зеленскому, что и его субботе придет конец. Попросил сделать все, чтобы он был хорош для страны и для него. Это мой совет любом чиновнику", - пояснил главный одесский раввин.

Напомним, осенью 2019 года Зеленского раскритиковали за отсутствие на официальных мероприятиях памяти жертв Бабьего Яра.

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