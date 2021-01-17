Оккупанты открыли огонь возле Широкино

17 января, 2021, 19:48

В течение текущих суток, 17 января, на подавляющем числе участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Исключение составляют околицы приазовского Широкино

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации на линии фронта по состоянию на 17:00, передает Еспресо.TV.

"Неподалеку от населенного пункта Широкино российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций из станкового противотанкового гранатомета", - отмечает пресс-служба ООС.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Согласно официальным данным боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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