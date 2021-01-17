Навальный вылетел из Берлина в Москву

17 января, 2021, 17:13

Один из лидеров российской оппозиции, основатель негосударственного "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный в воскресенье, 17 января 2021 года, после лечения от тяжелого отравления в берлинской клинике "Шарите" возвращается обратно в РФ

В 16:00 по Киеву рейсовый пассажирский самолет, на котором политик находится вместе со своей женой Юлией, вылетел из Берлина в Москву, рассказывает Еспресо.TV.

В подтверждение Навальный выложил видео у себя в Instagram.

Подписчиков страницы Юлия Навальная приветствует словами из фильма "Брат-2" (2000) режиссера Алексея Балабанова:

"Мальчик, водочки нам принеси... Мы домой летим».

Обозреватели не исключают, что по прибытии в московский аэропорт "Внуково" политика сразу задержат силовики. Туда уже прибыли автозаки.

В аэропорту введены усиленные меры безопасности. Сторонников оппозиции туда не пропускают.

Напомним, по данным международной команды расследователей Bellingcat, Навального отравили действующие сотрудники спецслужб России. Он позвонил одному из них и тот подтвердил предварительные подозрения.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин публично заявил, что контрразведчики следили за Навальным, однако, как утверждает глава российского государства, приказа на совершение покушения якобы не получали.

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