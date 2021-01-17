Глава Укрзализныци назвал свою зарплату в 625 тыс. грн ниже рыночного уровня

17 января, 2021, 11:10

Глава Укрзализныци Владимир Жмак заявил, что зарплата в 625 тыс. грн в месяц ниже рыночного уровня для такого предприятия, которое он возглавляет

Об этом Жмак заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Интерфакс-Украина.

По словам главы Укрзализныци он получает 625 тыс. грн.

"Это любой сможет увидеть в декларации, поэтому скрывать ее смысла не имеет. В то же время, хочу сказать, что такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я занимался бизнесом в "Киевстаре", затем в "ТНК-ВР" и другие. Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как Укрзализныця", - сказал Жмак.

Он добавил, что его зарплата значительно меньше того уровня, который был у предыдущего руководителя - Евгения Кравцова.

Он отметил, что зарплату членам наблюдательного совета Укрзализныци устанавливает акционер компании - Кабинет министров Украины.

Напомним, 26 августа Кабинет министров назначил Владимира Жмака головой АО "Укрзализныця".

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