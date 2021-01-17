ФБР проверяет версию о финансировании штурма Капитолия из-за рубежа, - NBC

17 января, 2021, 09:09

Федеральное бюро расследований проверяет версию о финансировании штурма Капитолия в Вашингтоне из-за рубежа

Об этом сообщает NBC.

Сейчас сотрудники ФБР выясняют, получали ли участники беспорядков в центре Вашингтона средства из других стран.

По информации одного действующего и одного бывшего работников бюро, следователи ФБР выясняют обстоятельства, касающиеся перевод биткоинив на $ 500 тыс. лидеров ультраправых группировок в США.

Вероятно, средства были переведены гражданином Франции до беспорядков. Информация о платежах была предоставлена компанией, которая анализирует криптовалютные переводы.

В ФБР считают, что связанные с Россией, Ираном и Китаем структуры пытаются воспользоваться ситуацией в Вашингтоне в своих интересах и для этого оказывают поддержку политическим экстремистам.

Напомним, 16 января в США обнародовали документы, касающиеся расследования относительно возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией.

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