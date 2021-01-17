Будет так же, как с Шереметом. Лукашенко создает подразделение по ликвидации своих оппонентов за рубежом, - Павел Латушко

17 января, 2021, 17:58

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Павел Муравейко выступил с инициативой создания спецподразделения, которое будет заниматься ликвидацией политических оппонентов власти за рубежом

Об этом руководитель оппозиционного "Народного Антикризисного Управления" Павел Латушко заявил в эфире московского телеканала "Дождь", передает Еспресо.TV.

"Под ликвидацией понимается физическое устранение. Мы помним опубликованную аудиозапись экс-начальника КГБ генерала Вадима Зайцева, когда он давал непосредственные указания сотрудникам КГБ по ликвидации оппозиционеров (прежде всего взорванного позже в Киеве журналиста и общественного деятеля Павла Шеремета, - ред.). И сейчас власти планируют продолжить эти действия", - пояснил Латушко.

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Запись интервью с Павлом Латушко размещена в сети (смотрите и слушайте с 46:56).

Как подчеркнул оппозиционер, Лукашенко пока одобрил эту идею и пообещал Муравейко должность министра обороны в случае успешного выполнения плана.

В конце августа 2020 года Муравейко заявлял, что протесты в Беларуси якобы начались из-за ослабления чувства патриотизма, особенно среди молодежи. А протестующим угрожал вмешательством армии.

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