Байден не будет идти на жесткую конфронтацию с РФ, а сосредоточится на поддержке Украины и Турции в Черном море, - Мэтью Брайза

17 января, 2021, 23:15

Американский дипломат и государственный деятель Мэтью Брайза обозначил направления политики нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена на украинском и российском направлениях

Об этом он рассказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .

"Я работал с ним (с Байденом - ред.) лично и наблюдаю за тем, как изменилось его отношение к России после ее вторжения в Украину в 2014-м. Для него НАТО является очень важным. Как и стратегический образ мышления. Думаю, в вопросе России мы увидим более традиционную политику США, в которой Россия не на первом месте ", - отметил Брайза.

При этом, Байден "рубить на корню авантюристические попытки России", добавил политик.

"А также сосредоточится на Черноморском регионе. Я вижу Байдена в сотрудничестве между Украиной и Турцией, она и сейчас уже идет в секторе безопасности и в сдерживании российской агрессии в регионе Черного моря", - считает дипломат.

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"Я не думаю, что Байден пойдет на жесткую конфронтацию с Россией. Наоборот, он будет искать возможности для сотрудничества, например, в контроле над вооружениями", - сказал он.

Вместе с тем, как отметил Мэтью Брайза, Джо Байден не будет рассчитывать сделать РФ патрнером США и не будет договариваться с ней о судьбе Украины без участия самой Украины.

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