60 тонн в час: Кличко показал, как улицы Киева убирают с помощью снегоплавильных установок

17 января, 2021, 14:09

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как последствия зимней непогоды в городе ликвидируют с помощью снегоплавильных установок

Об этом Кличко сообщил в telegram.

По его словам, современные технологии помогают городу эффективно бороться с последствиями зимней непогоды.

"Раньше снег вывозили за пределы Киева. Но 2 года назад столица, первой в Украине, приобрела 2 мобильных снегоплавильных установки TRECAN 60-PD производства Канады. Один такой комплекс плавит до 60 тонн снега в час. Благодаря такой спецтехнике город и экономит деньги на топливе, и скорее решает проблему ликвидации снега ", - написал Кличко и выложил видео работы установки.

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