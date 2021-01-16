Зеленский пообещал, что над Донецким аэропортом вновь взовьется флаг Украины

16 января, 2021, 17:05

Об этом Зеленский написал в facebook.

По его словам, героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины.

"Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон. Но никакого чуда - это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь - по восточной границе нашего государства, и на запад его уже никто и никогда не отожмет", - написал Зеленский.

Он напомнил, что за эту устойчивость, бесстрашие и стойкость защитников Донецкого аэропорта назвали киборгами.

"Помним наших героев, живых и павших, и благодарим за их подвиг - за символ того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом вновь взовьется сине-желтый флаг Украины", - убежден Зеленский.

Напомним, сегодня, 16 января, в Украине отмечают День памяти "киборгов", которые защищали Донецкий аэропорт с 26 мая 2014-го до 22 января 2015 года.

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