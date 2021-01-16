Во Франции 1,5 млн человек остались без связи из-за поджога вышки противниками 5G

16 января, 2021, 22:53

Во Франции противник 5G подожгли вышку с передатчиком и оставили без связи 1,5 млн пользователей

Об этом сообщает Le Figaro .

Из-за поджога вышки 5G 1,5 млн жителей вокруг французского Лиможа временно остались без услуг связи, радио и телевидения мобильного оператора Orange.

Вышку связи, расположенную вблизи Лиможа, подожгла группа "Комитет за отмену 5G и его мира". Пожар на 230-метровой конструкции пришлось тушить более двадцати пожарным.

Никому неизвестная до этого группа "Комитет за отмену 5G и его мира" направила электронное письмо одному из местных изданий, в котором заявила, что видит в технологии угрозу и будет воевать с ней всеми доступными способами. Свою операцию по разрушению вышки она назвала борьбой "за шум ветра и пение птиц".

В прокуратуре Лиможа заявили, что подожженная вышка на самом деле не использовалась для связи 5G. По факту поджога возбуждено дело, операторы TDF и Orange собираются судиться с хулиганами.

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