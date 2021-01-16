В Украине - День памяти защитников Донецкого аэропорта
16 января, 2021, 14:00
Сегодня, 16 января, в Украине отмечают День памяти "киборгов", которые защищали Донецкий аэропорт с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года
Об этом со ссылкой на Министерство обороны напоминает Еспресо.TV .
"Киборгами" непокоренных украинцев назвал сам враг. Мол, только роботы способны выстоять в таких нечеловеческих условиях ", - отмечает ведомство.
В течение 242 дней с невероятной стойкостью, отвагой и несокрушимостью украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону ДАПу.
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