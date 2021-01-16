 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Украине - День памяти защитников Донецкого аэропорта

В Украине - День памяти защитников Донецкого аэропорта

Сегодня, 16 января, в Украине отмечают День памяти "киборгов", которые защищали Донецкий аэропорт с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года

Об этом со ссылкой на Министерство обороны напоминает Еспресо.TV .

"Киборгами" непокоренных украинцев назвал сам враг. Мол, только роботы способны выстоять в таких нечеловеческих условиях ", - отмечает ведомство.

В течение 242 дней с невероятной стойкостью, отвагой и несокрушимостью украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону ДАПу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать