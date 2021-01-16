В Украине - 7729 новых зараженных COVID-19. Больше всего в Киеве, Запорожье и Днепре

16 января, 2021, 09:30

По состоянию на утро субботы, 16 января 2021 года, на территории Украины обнаружено 7729 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса

Об этом со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны информирует Еспресо.TV .

Суммарные показатели по стране:

обнаружено - 1154692 (+7 729)

умерло - 20686 (+144)

выздоровели - 857 183 (+9 792)

болеет - 276823 (-2207)

подозревают - 1255795 (+7 947).

При этом больше всего новых заражений начисляется в Киеве (+821), Запорожье и Запорожской области (+696) и Днепре и Днепропетровской области (+586).

Как заявляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, после 24 января нынешний жесткий карантин (локдаун) не будет продолжаться , но масочный режим будет действовать до конца нынешнего 2021 года.

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