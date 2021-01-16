В столице ограничат работу станции метро "Героев Днепра"

16 января, 2021, 11:00

В Киеве на станции метро "Героев Днепра" завершается установка новых турникетов

Поэтому вестибюль станции №2 (северный выход) с 19 до 22 января 2021 не будет, передает Еспресо.TV .

"Будет проведена замена турникетов на современные", - сообщил в субботу, 16 января, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" на своей странице .

Новые турникеты уже установлены и работают в вестибюле №1 станции "Героев Днепра", а также на станциях "Площадь Льва Толстого" и "Сырец".

"Они принимают все электронные способы оплаты проезда: QR-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", - говорится в сообщении.

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