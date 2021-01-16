В сети появились 320 оцифрованных документов УПА из найденного на Львовщине тайника

16 января, 2021, 12:51

320 документов украинских подпольщиков, закопанных в лесу на Львовщине, через 70 лет стали доступными для украинцев

Коллекцию документов обнародовано на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения, передает Еспресо.TV .

Архив нашли в 2009 году в лесу вблизи села Лапаевка Львовской области. Его закопали осенью 1950 в металлическом молочном бидоне. Так повстанцы надеялись спасти свидетельство об их борьбе.

Научное название этих материалов - "Лапиивський архив".

"Центра исследований освободительного движения удалось договориться о копировании. Поэтому весь архив теперь обнародованы онлайн. Нашей миссией является делать прошлое доступным, поэтому имена повстанцев, персональные истории депортации, документация УПА пришли таки к украинцам, хотя и через 70 лет", - прокомментировала директор Центра исследований освободительного движения Анна Олейник.

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"Лапаивський архив является уникальной находкой для ученых и общественности. Найденный массив включает, к примеру, советы для подпольной типографии, описания взрывчатки, инструкция о ведении финансов, поименные списки погибших повстанцев с биографиями и описаниями обстоятельств гибели. Мы предполагаем, что архив собирали для провода ОУН, вероятно, часть из документов предназначалась для генерала Романа Шухевича, главного командира УПА ", - добавил историк и член Центра Руслан Забилый.

К онлайн-сборнику вошли:

документы СБ ОУН: инструкции, протоколы допросов;

тексты подполковника УПА Степана Фрасуляка - "Хмеля", который руководил подготовкой повстанцев;

отчеты подполья с Волыни, Львовщины, Дрогобычского, Ровенской, Станиславщины, Тернопольской области;

учебные материалы, инструкции, открытки;

приказы о присвоении званий воинам УПА;

списки погибших в борьбе с большевиками, некрологи.

Также архив содержит поименный список вывезенных в Сибирь детей, юношей и стариков.

Повстанцы описали жестокую процедуру вывоза людей большевиками и собрали статистические данные о депортации в одном из районов.

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