В оккупированной Горловке сгорел храм
16 января, 2021, 13:42
В Калининском районе оккупированного российско-террористическими войсками города Горловка Донецкой области сгорел православный храм святителя Василия Великого
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины .
"В результате были уничтожены кровля, перекрытие на площади 375 квадратных метров, оконные блоки, дверные блоки, собственность", - говорится в сообщении.
Повреждены три купола.
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