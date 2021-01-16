В оккупированной Горловке сгорел храм

16 января, 2021, 13:42

В Калининском районе оккупированного российско-террористическими войсками города Горловка Донецкой области сгорел православный храм святителя Василия Великого

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины .

"В результате были уничтожены кровля, перекрытие на площади 375 квадратных метров, оконные блоки, дверные блоки, собственность", - говорится в сообщении.

Повреждены три купола.

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