В Кыргызстане подведены окончательные итоги выборов президента

16 января, 2021, 13:23

В кыргызстанскую ЦИК поступили данные ручного подсчета голосов со всех избирательных участков

Данные опубликованы на портале "Информационная избирательная система" ЦИК в субботу, 16 января 2021 года, передает Еспресо.TV .

При ручном подсчете явка на президентских выборах и референдуме стала одинаковой и составила 39,33% (по предварительным данным, собранным с помощью автоматической системы АСУ, на выборах она была 39,27%, референдуме -39,43%).

На плебисците лидирует вариант "президентская форма правления" - 81,5%.

Также подтверждено победу кандидата в президенты Садира Жапарова с 79,23% (предварительно было 79,22%).

При этом были аннулированы результаты голосования на досрочных выборах президента на одном избирательном участке, на референдуме - трех.