В Кыргызстане подведены окончательные итоги выборов президента
16 января, 2021, 13:23
В кыргызстанскую ЦИК поступили данные ручного подсчета голосов со всех избирательных участков
Данные опубликованы на портале "Информационная избирательная система" ЦИК в субботу, 16 января 2021 года, передает Еспресо.TV .
При ручном подсчете явка на президентских выборах и референдуме стала одинаковой и составила 39,33% (по предварительным данным, собранным с помощью автоматической системы АСУ, на выборах она была 39,27%, референдуме -39,43%).
На плебисците лидирует вариант "президентская форма правления" - 81,5%.
Также подтверждено победу кандидата в президенты Садира Жапарова с 79,23% (предварительно было 79,22%).
При этом были аннулированы результаты голосования на досрочных выборах президента на одном избирательном участке, на референдуме - трех.
- Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.