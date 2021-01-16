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Espreso.tvМирУмер французский миллиардер Бенджамин де Ротшильд

Умер французский миллиардер Бенджамин де Ротшильд


фото: Getty Images
15 января на 58-м году жизни умер французский миллиардер Бенджамин де Ротшильд

Об этом сообщает Le Parisien .

Барон Бенджамин де Ротшильд, президент холдинга Edmond de Rothschild, который курирует финансовую группу Edmond de Rothschild умер 15 января во Швейцарии. Семья де Ротшильда сообщила, что он умер от сердечного приступа.

"Ариана де Ротшильд и ее дочери с грустью сообщают о смерти их мужа и отца, Бенджамина де Ротшильда, после сердечного приступа в семейном доме днем 15 января 2021 года", - говорится в заявлении.

Франко-швейцарская группа со штаб-квартирой в Женеве специализируется на частных банковских услугах и управлении активами. Она не имеет отношения к франко-британскому банку Rothschild and Co. Стоимость активов под управлением группы составляет 173 млрд франков.

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