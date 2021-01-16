Украинская репер Alyona Alyona получила престижную европейскую премию
Об этом Alyona Alyona сообщила в facebook.
По словам исполнительницы, эта номинация стала для нее неожиданной.
"Главный месседж премии - объединять и продвигать европейскую культуру. Тысячи претендентов на номинацию прилагают усилия для того, чтобы продемонстрировать свое творчество перед широкой общественностью. Из них всего 16 становятся номинантами. Награду получают 8. И один - приз зрительских симпатий", - написала Alyona Alyona, которая получила больше всего голосов именно в номинации Public Choice Award.
Обладатель приза зрительских симпатий, получит 5 тыс. Евро на развитие карьеры.
Премия The Music Moves Europe Talent Awards основана Европейским союзом в 2019 году. Победителями премии могут стать наиболее интересные новые европейские таланты.
- Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что Alyona Alyona номинирована на премию Европейского союза The Music Moves Europe Talent Awards.
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