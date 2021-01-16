Тех, кто уходит из школы после 9 класса, будут аттестовать письменно

16 января, 2021, 11:20

В 2020/2021 учебном году учащиеся 9-х классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в учебном заведении в письменной форме.

С таким разъяснением сегодня, 16 января 2021 года, выступило Министерство образования и науки Украины , передает Еспресо.TV .

"Согласно нормативным документам аттестация выпускников 9-х классов может проводиться в учебном заведении или в форме внешнего независимого оценивания. В то же время приказ МОН №1262 устанавливает, что в 2020/2021 учебном году ГНА лиц, которые завершают получения базового среднего образования, проводится в заведении образования в письменной форме. Соответственно, информация об освобождении от прохождения ГНА учеников 9-х классов и / или ее прохождению онлайн является недостоверной ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в МОН отмечают, что утверждение об усложнении ГНА для учеников 9-х классов в 2020/2021 учебном году является "необоснованным".

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