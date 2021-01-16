Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине утихнут морозы

16 января, 2021, 17:49

Сильные морозы в Украине продержатся до 20 января, после чего резко потеплеет

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко в facebook.

По ее словам, ближайшей ночью температура воздуха составит -17...-23 градуса, на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине -22...-28 градусов, возможно, местами до -28...-30 градусов.

Днем 17 января в большинстве областей Украины ожидается -10...-17 градусов.

В западных областях (кроме Волыни и Ривненщины) и в южной части ночью -9...-15 градусов, днем -3...-10 градусов.

На дорогах гололедица.

Существенных осадков не будет, лишь в Крыму и Приазовье местами снег и порывистый ветер.

В Киеве в воскресенье - без существенных осадков. Скользко. Ночью -15...-18 градусов, при прояснении до -20 градусов, завтра днем -13...-15 градусов.

Морозы в Украине продлятся до Ивана, до 20-го января.

"21 января придет к нам другая воздушная масса, явно теплее, поэтому метеозависимым людям - приготовиться, потому что скачок будет значительным: от -20 градусов ночью до +1...+3 градусов днем", - написала Наталья Диденко.

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