Стало известно, кто вместо Меркель возглавил христианских демократов Германии

16 января, 2021, 12:25

В субботу, 16 января 2021 года, большинство делегатов съезда немецкой политической партии Христианско-демократический союз (ХДС) проголосовали за то, чтобы новым лидером политсилы стал глава федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет

Об этом со ссылкой на Welt передает Еспресо.TV .

Лашет набрал 521 голос, а его основной соперник, ексголова фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц - 466 голосов.

В общем голосовал 991 делегат, 4 воздержались.

Выборы нового партийного руководителя ХДС проходили в два тура.

В первом туре Мерц набрал 385 голосов, Лашет 380 голосов. Еще 224 голоса было отдано в пользу бывшего министра по охране окружающей среды, а ныне главы Комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген, который оказался на третьем месте и, таким образом, вышел из гонки.

К 2018 году партией руководила Ангела Меркель, после нее - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но она подала в отставку в феврале 2020 года.

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