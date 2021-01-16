Штрафы за отказ обслуживать на украинском будут налагать на владельцев, а не на продавцов или кассиров

16 января, 2021, 15:58

Уполномоченный по защите государственного языка ответил на наиболее острые вопросы применения статьи 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Разъяснение появилось на сайте языкового омбудсмена Тараса Креминя, передает Еспресо.TV .

"Должен подчеркнуть: штраф налагается не на продавца или официанта, а на предприятие. Что касается сложностей с освоением украинского, то они преувеличены. Официанту или продавцу достаточно выучить 50 слов, чтобы выполнить требования закона и обслуживать посетителей на государственном языке", - пояснил чиновник .

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По его словам, законодательное новшество об обязательном действии украинеськои языка в сфере торговли и обслуживания получило огромную поддержку со стороны Американской торговой палаты и тех американских компаний, которые представлены в Украине, а также Европейской бизнес ассоциации и украинских торговых сетей.

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"А кроме того - украинские СМИ, актеры, музыканты, писатели, представители общественности, которые помогают распространять информацию о переходе сферы обслуживания на государственный язык. Это беспрецедентная информационная кампания, которую мы осуществляем вместе с другими коллегами, имея бюджет в 0 копеек" , - отметил Креминь.

Напомним, с сегодняшнего дня за отказ обслуживать украинский штрафовать на 5-6 тыс. грн.

Это обусловлено тем, что 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой в случае нарушений установленной законом требования об обязательном обслуживания на украинском языке граждане могут жаловаться языковом омбудсмену. Если жалоба мотивирована, то предприятию, учреждению или организации объявят предупреждения и требование устранить нарушение в течение 30 дней. В случае повторного нарушения в течение года на заведение ждет штраф от 5 100 до 6 800 гривен.

Каждая такая жалоба должна соответствовать нескольким важным требованиям.

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