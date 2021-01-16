Штрафы за отказ обслуживать на украинском будут налагать на владельцев, а не на продавцов или кассиров
Разъяснение появилось на сайте языкового омбудсмена Тараса Креминя, передает Еспресо.TV .
"Должен подчеркнуть: штраф налагается не на продавца или официанта, а на предприятие. Что касается сложностей с освоением украинского, то они преувеличены. Официанту или продавцу достаточно выучить 50 слов, чтобы выполнить требования закона и обслуживать посетителей на государственном языке", - пояснил чиновник .
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По его словам, законодательное новшество об обязательном действии украинеськои языка в сфере торговли и обслуживания получило огромную поддержку со стороны Американской торговой палаты и тех американских компаний, которые представлены в Украине, а также Европейской бизнес ассоциации и украинских торговых сетей.
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"А кроме того - украинские СМИ, актеры, музыканты, писатели, представители общественности, которые помогают распространять информацию о переходе сферы обслуживания на государственный язык. Это беспрецедентная информационная кампания, которую мы осуществляем вместе с другими коллегами, имея бюджет в 0 копеек" , - отметил Креминь.
- Напомним, с сегодняшнего дня за отказ обслуживать украинский штрафовать на 5-6 тыс. грн.
- Это обусловлено тем, что 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой в случае нарушений установленной законом требования об обязательном обслуживания на украинском языке граждане могут жаловаться языковом омбудсмену. Если жалоба мотивирована, то предприятию, учреждению или организации объявят предупреждения и требование устранить нарушение в течение 30 дней. В случае повторного нарушения в течение года на заведение ждет штраф от 5 100 до 6 800 гривен.
- Каждая такая жалоба должна соответствовать нескольким важным требованиям.
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