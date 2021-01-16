"Мамкины" лоббисты в США, или как Зеленский вляпался в очередной международный скандал

16 января, 2021, 10:00

20 января в США состоится инаугурация президента Байдена. И уже известно, что украинский президент Зеленский туда не поедет. Ожидаемо, что теперь будут говорить, не очень и хотелось - мол, ограничимся послом

Но давно не секрет - Зеленский очень и очень хочет наладить отношения со Штатами, особенно после скандального телефонного разговора с Трампом, который стал толчком к его импичменту. И тут имеем новую неприятную историю - на днях Америка ввела санкции против целой компании украинцев.

Об этом говорится в расследовании журналистов Watchdogs на телеканале Прямой , передает Еспресо.TV .

Наиболее известный среди них любимец журналистов-расследователей - нардеп президентской партии "Слуга народа" - Александр Дубинский. Так что шансы Зеленского лично подружиться с Байденом, похоже, падают до нуля.

Но несмотря на это мы увидели, что в Офисе президента не отчаиваются и таки изо всех сил пытаются навести мосты с Администрацией новоизбранного президента Америки.

Только перед Новым годом, как раз под елочку Офис президента стал клиентом одной оччень интересной лоббистской компании в США.

Да, документы зарегистрировали именно тридцать первого января. На то есть официальное подтверждение правительства Соединенных Штатов. И для того, чтобы было понятно, почему мы так уверенно об этом говорим, я записал отдельное видео с объяснениями, как эта система работает.

"Нанимать лоббистов в США - нормальная практика для крупных компаний, правительств многих стран, это делают и отдельные политики, и бизнесмены со всего мира. И Украина - не исключение. Объясним, кому и для чего это нужно и как это работает.

Определенный человек, которому нужно встретиться и обсудить вопрос для продвижения своего бизнеса или решения конкретного вопроса официально платит деньги специально обученным людям - то есть лоббистам. Это такие посредники. Они на запрос организуют встречи с сенаторами и конгрессменами, которые уже в свою очередь можно убедить принять определенный закон или продвинуть нужный вопрос. Это прозрачный процесс - известно, кто клиент, кто лоббист, с кем и когда встречали, сколько за это заплачено. Это такое легальное посредничество ".

То есть в нашем случае первое, что мы увидели - Офис президента нанял лоббиста и готов платить ему за улучшение своего имиджа. И здесь начинается самое интересное.

Поскольку именно прозрачность этих ребят и подвела. Обычно в Украине все данные пытаются спрятать как можно дальше. Но это Америка, детка. Документы только только зарегистрированные, а мы уже знаем и клиента, и компании, а также имя лоббиста. Ну, первое, что поразило - это имя лоббиста - некоторые мистер Александр Гавришук. Какое-то не очень американское имя.

Больше, там указан его номер телефона, и он украинский.

"Я проверила его по тегам, и вот как этот номер записывают люди в телефонных книгах саша таможня, Александр Михайлович, саша ато, саша кэп удо, ну и мое любимое -" Саня Домбас ".

Меня больше всего поразила указанная цель всей этой лоббистской деятельности - "улучшение имиджа Украины". Лоббисты на занимаются имиджем, они не делают пиар, они работают с американским истеблишментом по решению конкретных вопросов. Поэтому очевидно, что Офис президента стремится поправить имидж самого Зеленского среди американской элиты.

Ну, здесь их можно понять. Ведь времена меняются. В Америке новый президент, и Зеленский сейчас изо всех сил пытается забыть, что он говорил о делах против Байдена, и как обещал громкие расследования, после скандала с публикацией разговоров якобы Байдена и Порошенко. Я просто вкратце напомню.

И вот теперь, наговорив всякого, это простой и искренний парень, нанимает "Саня Домбас", чтобы поправить свой имидж в США.

Словом, мы довольно быстро выяснили, что это Александр Гавришук действительно существует. Выпускник Одесской юридической академии, участник войны - в 2014-15 годах служил в добровольческом батальоне "Донбасс". Теперь работает заместителем председателя Государственной судебной охраны Украины.

И одновременно является лоббистом офиса Президента в Соединенных Штатах. Это уже просто на голову не лезет.

Господин Гавришук давно мечтал о политической карьере, как выяснилось последние три года он подавался на конкурсы в разные ведомства десятки раз. Это видно по меньшей мере по количеству представленных им деклараций в качестве кандидата - здесь и Минсоцполитики, Минрегионстрой, Минифраструктуры, Минкульт, МИД и Секретариат Кабинета Министров - везде наш герой претендовал только на руководящие должности. И в 2019 году он же цели своей достиг - получил должность заместителя председателя вновь тогда Службы судебной охраны. Мы нашли даже одного из его бывших собратьев по батальона "Донбасс", Станислава Кулика. Гавришука он запомнил как вполне приличного человека.

Мы с уважением относимся к участникам войны, но этот статус не является индульгенцией. Действующий украинский государственный служащий не может быть одновременно лоббистом в США. Это прямое нарушение закона. Да, здесь и главный вопрос - каким образом собственное господин Гавришук будет улучшать имидж Украины в США? Вся эта история выглядит как откровенная афера. Давайте разбираться дальше - почему. А для начала как минимум вспомним, кто из украинских политиков пользовался подобными услугами.

Коломойский нанимал. С Деркачом очень смешная история была, он так всем рассказывал о "внешнем управлении", а сам в мае этого же года и нанял в США лоббистов и даже успел заплатить им за работу 12000 долларов. Правда, как только Деркача официально объявили "агентом России", собственные лоббисты с ним все деловые отношения разорвали.

В конце концов, даже Национальный совет реформ нанимала лоббистов в 2017 году, ее председателем тогда был президент Порошенко. Но, простите, во времена Порошенко Украина нанимала Би-Джи-Ар - это одна из топовых лоббистских компаний в Америке. И занималась она не каким-то там "улучшением имиджа", а вполне конкретными вопросами в отношении определенных видов вооружений. Я вам просто покажу две картинки, чтобы было видно разницу в подходах. Вот это - офис в центре Вашингтона, здесь расположена компания "Би-Джи-Ар", которая работала на Украину при Порошенко. А вот это - состав в Вайоминге, где сидят те самые "мамкины" лоббисты Зеленского. А если офис не выглядит действующим, это один из признаков, который свидетельствует о существовании группы, оперирующей "темными" деньгами ".

Что же собственно сам "лоббист", то есть господин Гаврищук говорит по этому поводу?

Конечно, нам было очень интересно услышать, что скажет о своей американской лоббистской деятельность сам заместитель председателя Государственной судебной охраны Украины. Мы встретились, здесь в Киеве, он живет именно здесь, а не в Америке. И тут произошел новый поворот, которого мы не ожидали - господин Гавришук объявил, что его фамилия в списках лоббистов, просто обычная человеческая ошибка. Да, он заявил, что в реестр лоббистов его внесли без его ведома!

Касим: У нас была очень странный разговор. Гавришук сначала говорил, что владельцы компании - это его давние друзья, а через полчаса - что он видел три раза в жизни. Ну, одно, то другое, детали рассказывать не хочет, постоянно какие-то намеки, оговорки ...

Мартынюк: Ты хочешь сказать, что он врал?

Касим: Главное что на следующий день он согласился прийти к нам на канал и поговорить уже открыто, под камеру.

Попович: Он пообещал показать, что можно войти в электронную систему американского правительства и вписать чьей лоббистом любого. Ну, мы, конечно, согласились.

Лукаш: Но я правильно понимаю, что он должен для этого иметь логины-пароли компании, в которой он якобы не имеет никакого отношения?

Касим: Ну, он объяснил это - мол, специально попросил логины-пароли в своих американских знакомых для этого эксперимента. Не знаю, я бы свои пароли никогда не доверил человеку, которого видел три раза в жизни, но вот, что из этого "эксперимента" вышло:

в результате работы Гавришука в американском реестре, там появилась заявка, где лоббистом Владимира Зеленского был указан я - Вячеслав Касим.

Как минимум это доказательство того, что заместитель главы службы судебной охраны Украины имеет ключи доступа до американской лоббистской компании. Хотя до этого он вообще отрицал, что имеет какое-либо к ней отношение.

Ну, и наконец заявка провисела там только пару часов, а потом была отклонена системой Сената. То есть если господин Гавришук хотел продемонстрировать, что в реестр лоббистов можно внести какие-либо, то получилось наоборот - чтобы кого туда не впишешь, все серьезно.

Попович: Но смотрите, что я нашла в американских СМИ. Неделю назад американское издание "Форин Лобби" прямо написал, что Александр Гаврищук, является одним из совладельцев компании "Вест Кэпитал Инк".

То, что говорил Александр Гавришук нам в интервью, очевидно противоречит тому, что писали американские СМИ.

Мы связались с основателем издания "Форин Лобби", его зовут Джулиан Пеке, и он рассказал, что с Гавришуком произошла странная история. С ним говорил от имени "Вест Кэпитал" человек по телефону, и Джулиан был уверен, что это Александр Гавришук. Но потом к нему на связь вышел еще один человек, который очень плохо говорил по-английски, и заявил, что он и есть Александр Гавришук, и они никогда не разговаривали раньше. Новый Гавришук требовал убрать ссылки на разговор с ним из статьи. На что американские журналисты сказали: окей, все ошибаются, мы исправим, скажите только кто на самом деле говорил с нами от имени компании. Гавришук отказался, и текст оставили, как есть.

Но самое главное - мы получили от нашего американского коллеги копию вот такого очень интересного электронного письма. Здесь же компания "Вест Кэпитал Инк" утверждает, что Гавришук является владельцем двадцати пяти процентов акций компании. Это официальный имейл компании, в Америке такой документ имеет юридическую силу. А еще обратите внимание на имя автора письма в заголовке - Александр Гавришук. Кажется, он совсем запутался в своих показаниях.

При этом, сам Александр Гавришук, утверждает, будто Офис президента еще не стал его клиентом. Мопед не его - "он просто направил предложение". Очень и очень неопределенная позиция.

Путаница в показаниях горе-лоббиста Гавришука свидетельствует об одном - он изо всех сил пытается выкрутиться из неприятной ситуации. Особенно тогда как история с Вест Кэпитал начала играть не в пользу репутации Офиса президента.

Скандал вокруг господина Гавришука набирает обороты и уже и в Офисе президента и в МИД открестились от намерения нанимать лоббистов в США и от фирмы "Вест Кэпитал инк" и от самого Гавришука частности. И то, что вся эта история выглядит как откровенная афера, уже очевидно. На компании "Вест Кэпитал" можно ставить крест. По крайней мере какая-то деятельность, связанная с лоббизмом и Офисом президента ей уж точно не светит. Но все равно возникает логичный вопрос - "а что это было" и кто бенефициар всей этой схемы. Неужели это была сугубо инициатива господина Гавришука и он так просто решил поиграть и записал себя в лоббисты на международном уровне?

Как мы уже отмечали, лоббизм - вполне легальная деятельность в США и как любая услуга, он стоит денег и немалых денег. Если даже посмотреть статистику, сколько на лоббистов в 20-м году потратили украинские компании, то вот официальные цифры: почти 550 тыс долларов

Давайте буквально на пару минут остановимся на списке тех, кто тратил деньги на лоббистов прошлого года, потому что он на самом деле очень короткий:

- 360 тыс долларов потратила Федерация, преимущественно состоит из компаний и структур Нафтогаза. По информации наших источников, преимущественно эти деньги были потрачены на создание проблем Северному потоку - 2 государства-агрессора. Согласитесь, по состоянию на начало 2021-го очевидно, что деньги платили лоббистам недаром;

- 140 тыс долларов заплатил объединения Укрметаллургпром, в который входят ключевые металлургические активы Рината Ахметова. Осведомлены в теме люди связывают эти расходы по его шахтами в Пенсильвании, в отношении которых у американцев, скажем так, были вопросы.

- ну, и третий, уже загадний нами Андрей Деркач с его бесполезно потерянными 12 тысячами долларов.

Есть определенные группы, которые хотели присосатися к этому денежного потока. Но как видим, в том числе и благодаря нашему вниманию, что-то пошло не так.

Кстати, опция сомнительная история с американским лоббизмом, что закружилась вокруг Офиса Президента - не первый подобных промах, связанный с Зеленским. Представьте, ему удалось войти в одну и ту же реку дважды. Действия происходили еще в 19-м году. Наши коллеги из "Голоса Америки" увидели документы, подтверждающие, что команда Зеленского нанимала и оплачивала услуги американских лоббистов еще во время президентских выборов. Несмотря на наличие документов сам Зеленский сотрудничество с лоббистами активно опровергал (собственно, как это и сейчас делает Офис президента), а указанный в документах адрес офиса так называемого лоббиста в Киеве оказался совершенно фейковоым. Поэтому и американские эксперты отметили, что эта истории выглядела как попытка окружения Зеленского легализовать так называемые "темные деньги".

Офис президента позорно вляпался в очередной международный скандал. Плохой опыт - тоже опыт, но как мы уже неоднократно констатировали - действующую власть грабли ничему не учат. Жаль, что отвечать за их действия приходится имиджем нашей страны.

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