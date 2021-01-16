Пионтковский: Российская Федерация - не спонсор терроризма в мире, а государство международного терроризма

16 января, 2021, 16:37

Российская Федерация, которую возглавляет Владимир Путин, - это не страна-спонсор терроризма в мире, а государство международного терроризма, несущее угрозу всему миру

Об этом сообщил политолог Андрей Пионтковский в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .

"Я вам отправил информацию с одного прокремлевского телеграмм-канала. Этот слив 100%. Думаю, что за ним стоит заклятый враг украинской государственности, как Чеснаков - правая рука Суркова. Он описывает встречу главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлине как большой успех российской дипломатии. Каждый украинец должен прочитать этот материал, так как этот мерзавец откровенно говорит о целях так называемой российской дипломатии. "Мы, - говорит он, - должны продать". Украинская сторона хочет обмена пленными. Что значит, обмен пленными? Никаких пленных в Украине нет. Украинская сторона добивается возвращения заложников, которых Россия десятками хватает и бросает на пытки в подвалы и в Крыму, и на Донбассе. Он там просто хвастается, что они пытаются продать вам миниобмен - освободить 3-4 украинских заложников на разведение войск. Что значит разведение войск? Это означает отход войск Украины с тех оборонительных позиций, которые они занимают, и облегчение возможной военной агрессии в глубь Украины", - сообщил политолог.

Пионтковский отметил, что это типичное поведение террористов, ведь в Кремле прекрасно понимают, что для украинского общества и президента Украины Владимира Зеленского возвращение пленных - важнейшая психологическая тема, и Россия будет отдавать их порциями, чтобы Украина шла на политические и военные уступки.

"Новым руководством Соединенных Штатов будет рассматриваться одна из мер против путинского режима - это объявление России спонсором международного терроризма. Я считаю, что этой формулировки недостаточно. Поведение России в Украине - торговля заложниками - это не спонсорство международного терроризма, это сам терроризм. Российская Федерация - не спонсор международного терроризма, а государство международного терроризма. РФ чрезвычайно опасна не только для своих соседей, но и для всего мира, как показали недавно события в Вашингтоне", - отметил политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что поведение Украины в Минском процессе проигрышное, ведь Россия может освободить нескольких заложников и пойти на уступки, а через некоторое время взять в заложники еще больше украинцев и снова начать торговлю. По мнению политолога, украинская власть должна на весь мир сделать заявление о России: "Президент Зеленский должен заявить, что мы имеем дело с международными террористами и они шантажируют нас жизнями захваченных заложников".