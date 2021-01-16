Предводителю одесского Антимайдана Долженкову позволили проживание в РФ

16 января, 2021, 10:50

Один из главных организаторов кровавых событий 2 мая 2014 года в Одессе Сергей Долженков, который лично вел тогда на нас толпу боевиков, получил вид на жительство в Российской Федерации

Об этом на своем телеграмме вечером 15 января 2021 года заявил экс-глава ячейки "Правого сектора" в городе Одесса, общественный деятель Сергей Стерненко, передает Еспресо.TV .

"Год назад Долженкова по обмену отдали, и он поселился где-то на оккупированных территориях Донбасса. А теперь это кровавое чучело будет жить в России. Потому что Россия собирает у себя убийц и террористов. И именно Россия ответственна за тех событий в Одессе", - отметил Стерненко.

В подтверждение своих слов он привел скришот со страницы Долженкова.

Что характерно, по свидетельству самого фигуранта, получением разрешения он обязан депутату Госдумы Сергею Шаргунову.

Юридическое основание предоставления вида - "ускоренная процедура оформления миграционных документов для носителей русского языка".

Стерненко также напомнил, что ранее оккупанты в Крыму приняли на работу Боделана, который 2 мая 2014 года "запрещал ГСЧСникам Одессы спасать пророссийских коллаборационистов из Дома профсоюзов".

"А теперь Россия пригрела у себя и командира боевиков. То есть основные виновники тех событий сейчас под защитой РФ", - отметил Сергей Стерненко.

Справка

Сергей Александрович Долженков (дата рождения - 1 марта 1988 года) - сын генерал-майора милиции, ексректора Одесского государственного университета внутренних дел Александра Долженкова.

Руководил Антимайдан Одессы. Имел тогда прозвище "Капитан Какао".

Отдал личные приказы боевикам, что зафиксировано на фото и видео, а также во время судебных заседаний.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb