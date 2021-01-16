Порошенко: Закон об украинском языке атакуют только "Слуги" и "господа" с ОПЗЖ

16 января, 2021, 10:37

Переход сферы обслуживания на украинский - это еще один важный шаг к усилению значения государственного языка. Об этом на своей странице в Facebook пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко

"С сегодняшнего дня, согласно Закону о языке, языком сферы обслуживания официально становится украинский. В сфере, где до сих пор принято демонстративно пренебрегать правами украиноязычных. Поэтому это еще один весомый шаг к усилению роли и значения государственного языка, запрограммированный нашей командой. Но не слушайте тех, кто пытается из этого естественного для независимого государства шага сделать вселенскую драму ", - отмечает Порошенко.

Он отмечает, что в Украине украиноязычный человек имеет право общаться на украинском, а русскоязычный - на русском. "И ничего ей за это не будет. Все остальное - манипуляции. Ведь по просьбе или по требованию клиента предоставлять услуги на другом языке, в том числе на русском, не возбраняется. Так, первое слово - украинское, а дальше язык выбирает потребитель. Клиент всегда прав . И закон вполне либеральный ", - уверяет пятый президент.

"Предупреждение и штраф в случае повторного нарушения ждут не на потребителей, а поставщиков услуг - служащих и работников, которые упорно отказываются обслуживать украинских граждан, которые, имея на своей стороне закон, стремятся общаться на украинском", - объясняет лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко подчеркивает - никто не посягает на право украинцев выбирать язык бытового общения. "Например, в моей семье говорят и на украинском, и на английском, и на русском. Не секрет, что и я сам украинским овладел уже во взрослом возрасте", - пишет пятый президент.

"Убежден, что принятие Закона о языке стало одним из крупнейших положительных достижений 2014-19 годов. Мы приняли закон, который полностью соответствует европейским стандартам и призван защитить украинский язык, не притесняя другие языки", - отмечает Петр Порошенко .

"Вместе с тем часть команды Зеленского вместе с пятой колонной в виде ОПЗЖ Бойко-Медведчука постоянного пытаются атаковать Закон о языке. Мы уже отбили несколько атак. На этот раз они продвигают законопроект №4528, который позволит нарушать Закон о языке совершенно безнаказанно", - предостерегает лидер партии.

Первое в этом году пленарное заседание парламента назначено на 26 января. Порошенко подчеркивает - "Европейская Солидарность" готова снова и снова защищать государственный язык.

"Господа Слуги и" господа "с ОПЗЖ: почитайте украинский, а не атакуйте!", - призывает лидер "Евросолидарности".