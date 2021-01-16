Полиция Ивано-Франковска разыскивает парня, который ушел из дома

16 января, 2021, 07:38

Франковские правоохранители занимаются поиском несовершеннолетнего жителя Ивано-Франковска Маринкина Владимира Александровича, 2005 года рождения

Парень вчера, 15 января 2021 года, около 13:00 ушел из дома в районе Демьянового Лаза, рассказывает Еспресо.TV .

Приметы ребенка: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в куртку серого цвета, серую шапку, темно-синие брюки и черные сапоги.

"Если вы владеете какой-либо информацией, которая может способствовать установлению места нахождения несовершеннолетнего Владимира Маринкина, просим звонить на линию "102 " или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03-23 , 0980155424 ", - просят в полиции.

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