На таможне перехватили незадекларированные бриллианты для жителя Винницы

16 января, 2021, 12:00

Сотрудники Киевской таможни обнаружили в международном экспресс-отправлении 23 незадекларированных бриллианта

Посылка шла из Индии, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины .

"Поскольку в декларации не указывались точные достоверные сведения о товаре, бриллианты изъяты", - сообщила таможня в субботу, 16 января 2021 года.

Драгоценности были отправлены по адресу жителя Винницы, в декларации они были указаны как "декоративное / искусственный камень".

Детектор драгоценных камней определил, что это бриллианты размером от 2,8 до 3 мм, что соответствовало маркировке на упаковке камней.

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