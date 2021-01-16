Легкоатлет из Буркина-Фасо побил мировой рекорд в тройном прыжке, который держался 10 лет

16 января, 2021, 20:09

Легкоатлет Юг Фабрис Занг из Буркина-Фасо установил новый мировой рекорд в тройном прыжке в помещении

Об этом сообщает Еспресо.TV .

16 января на турнире в Обьере (Франция) Занг показал результат 18,07 м и установил новый мировой рекорд.

Предыдущее достижение составляло 17,92 м и принадлежало французу Тедди Тамга, который установил его в марте 2011 года.

На открытом воздухе мировой рекорд принадлежит британцу Джонатану Эдвардсу, который в 1995 году прыгнул на 18,29 м.

Напомним, 17 сентября швед Арман Дюплантис отобрал у украинцай Сергея Бубки мировой рекорд в прыжках с шестом.

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