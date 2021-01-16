Контрразведка предупреждала об угрозе оккупации Крыма еще в 2008-2009 годах, - министр по делам ветеранов Лапутина

16 января, 2021, 18:50

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что украинская контрразведка предупреждала об угрозе оккупации Россией Крыма еще в 2008-2009 годах

Об этом Лапутина заявила в интервью Радио Свобода.

По ее словам, украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые были основаны на определенных оперативных данных и аналитической информации об угрозах.

"И одна из них, а это примерно 2008-2009 годы, о том, что происходит в Крыму. И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма. К сожалению, произошло так, что была смена власти на пророссийский курс, и никто не обратил на это внимание. И нами даже были разработаны предложения, каким образом нейтрализовать эти действия российских спецслужб, многое касалось не просто какого-то физического воздействия, но и влияния на ментальность. Потому что смысловая война - это часть информационного оружия, которое использует Российская Федерация против Украины", - сказала Лапутина.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов генерал-майора СБУ Юлию Лапутину.

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