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Как оформить жалобу, если не обслуживают на украинском. Помощь от уполномоченного по защите государственного языка

Главным условием рассмотрения уполномоченным по защите государственного языка жалобы на отказ обслуживать на украинском является надлежащая аудио-, видео- или письменная фиксация данного административного правонарушения и данные предприятия

Об этом говорится в советах, размещенных на официальном сайте языкового омбудсмена Тараса Кремня, передает Еспресо.TV .

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В памятке под названием "Как действовать в случае нарушения вашего права на обслуживание на украинском" приведены следующие рекомендации:

  • Попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.
  • В случае отказа работника, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, аптеки и др.
  • В случае отказа или не обеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта).
  • Пожаловаться Уполномоченному по почтовому адресу 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить форму на сайте уполномоченного www.mova-ombudsman.gov.ua.
  • В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца. Рекомендуем также добавить доказательства в подтверждение.
  • Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлено ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется.

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Жалобы подаются уполномоченному течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения.

  • Напомним, с сегодняшнего дня за отказ обслуживать на украинском языке будут штрафовать на 5-6 тыс. грн.
  • Это обусловлено тем, что 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой в случае нарушений установленного законом требования об обязательном обслуживания на украинском языке граждане могут жаловаться языковом омбудсмену. Если жалоба мотивирована, то предприятию, учреждению или организации объявят предупреждение и требование устранить нарушение в течение 30 дней. В случае повторного нарушения в течение года на заведение ждет штраф от 5 100 до 6 800 гривен.

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