Как оформить жалобу, если не обслуживают на украинском. Помощь от уполномоченного по защите государственного языка

16 января, 2021, 14:41

Главным условием рассмотрения уполномоченным по защите государственного языка жалобы на отказ обслуживать на украинском является надлежащая аудио-, видео- или письменная фиксация данного административного правонарушения и данные предприятия

Об этом говорится в советах, размещенных на официальном сайте языкового омбудсмена Тараса Кремня, передает Еспресо.TV .

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В памятке под названием "Как действовать в случае нарушения вашего права на обслуживание на украинском" приведены следующие рекомендации:

Попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.

В случае отказа работника, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, аптеки и др.

В случае отказа или не обеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта).

Пожаловаться Уполномоченному по почтовому адресу 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить форму на сайте уполномоченного www.mova-ombudsman.gov.ua.

В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца. Рекомендуем также добавить доказательства в подтверждение.

Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлено ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется.

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Жалобы подаются уполномоченному течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения.

Напомним, с сегодняшнего дня за отказ обслуживать на украинском языке будут штрафовать на 5-6 тыс. грн.

Это обусловлено тем, что 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой в случае нарушений установленного законом требования об обязательном обслуживания на украинском языке граждане могут жаловаться языковом омбудсмену. Если жалоба мотивирована, то предприятию, учреждению или организации объявят предупреждение и требование устранить нарушение в течение 30 дней. В случае повторного нарушения в течение года на заведение ждет штраф от 5 100 до 6 800 гривен.

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