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Espreso.tvМирFacebook и Instagram восстановили действие страниц Трампа

Facebook и Instagram восстановили действие страниц Трампа


фото: lanoticia.com
На сегодня, 16 января 2021 года, снова являются активными аккаунты действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram

Речь идет об официальных страницах политика, передает Еспресо.TV .

В этом можно убедиться здесь , или убедиться в этой ссылке .

На Facebook у Трампа насчитывается 35 млн подписчиков, а на Instagram - 25.

Как заявлял основатель компании Facebook, а она также обладает и приобретенной за $ 1 млрд сетью Instagram, блокировка страниц Дональда Трампа требовалась для обеспечения мирного перехода власти в пользу новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

После того пресс-служба Трампа перейла на другие сервисы. Однако, Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический .

  • 13 января платформа YouTube, которая является собственностью Google, также заблокировала видеоканал Трампа. Ограничение будет действовать неделю .

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