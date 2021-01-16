Экс-канцлер Германии Шредер, который возглавляет "Роснефть", осудил аннексию Крыма

16 января, 2021, 19:55

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который является председателем совета директоров "Роснефти", осудил аннексию Крыма

Об этом сообщает DW .

Шредер впервые выступил с публичной критикой Кремля в интервью Der Spiegel, опубликованном в субботу, 16 января.

По его словам, аннексия РФ Крыма была нарушением международного права.

"Аннексия Крыма была явным нарушением международного права", - сказал Шредер.

Вместе с тем он отметил, что не до конца понимает мотивы Москвы.

"Допустим, что Украина действительно вступила бы в НАТО, как того хотели американцы. Тогда Севастополь, один из важнейших военных портов России, оказался бы на территории западного Альянса", - отметил Шредер.

Также он выразил убеждение, что ни один российский лидер не вернет Крым Украине, несмотря на санкции.

"Санкции я считаю бессмысленными, поскольку не вижу, чего можно добиться с их помощью. Ни один президент России уже не вернет Крым", - подчеркнул Шредер.

Напомним, в июле 2020 года Шредер назвал американские санкции против "Северного потока-2" нападением на европейскую экономику.

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